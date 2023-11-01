الصين وأمريكا و"الأوروبي" و20 دولة يوقعون إعلاناً للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي

وأوضحت ميشال دونيلان، أنه من هذا الموقع ذي الرمزية الكبيرة، الذي كان يضم مركز فك الشفرات في الحرب العالمية الثانية، فإن هذه القمة ستُستتبع بقمتين دوليتين حول الذكاء الاصطناعي، الأولى في كوريا الجنوبية في غضون ستة أشهر، ثم في فرنسا في غضون عام.