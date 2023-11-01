الصين وأمريكا و"الأوروبي" و20 دولة يوقعون إعلاناً للتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي

وقّعت الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونحو عشرين دولة في بريطانيا، اليوم (الأربعاء) إعلان بليتشلي من أجل تطوير آمن للذكاء الاصطناعي، خلال القمة الدولية الأولى حول التطور السريع لهذه التكنولوجيا.
واتفق الاتحاد الأوروبي و28 دولة اجتمع ممثلون عنها في بليتشلي بارك في شمال العاصمة البريطانية لندن، على الحاجة الملحة إلى فهم وإدارة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي بشكل جماعي من خلال جهد عالمي جديد لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة آمنة ومسؤولة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عبر شبكة "إكس": "إن هذا الإعلان التاريخي يمثل بداية جهد عالمي جديد لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان سلامته".
من جهتها، ذكرت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان، أنه في مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات مثل "تشات جي بي تي"، فإن إعلان بليتشلي يُظهر أنه لأول مرة، يجتمع العالم لتحديد المشكلة وإبراز الفرص المتصلة بها.
وبينت أن هذا الاجتماع لا يهدف إلى وضع الأسس للتشريعات العالمية، بل يجب أن يعمل على رسم طريق للمضي قدماً في هذا المجال.
وأوضحت ميشال دونيلان، أنه من هذا الموقع ذي الرمزية الكبيرة، الذي كان يضم مركز فك الشفرات في الحرب العالمية الثانية، فإن هذه القمة ستُستتبع بقمتين دوليتين حول الذكاء الاصطناعي، الأولى في كوريا الجنوبية في غضون ستة أشهر، ثم في فرنسا في غضون عام.
وعلى مدار يومين، يجتمع القادة السياسيون وخبراء الذكاء الاصطناعي وعمالقة التكنولوجيا بمبادرة من المملكة المتحدة، التي تريد أن تأخذ زمام المبادرة في التعاون العالمي في هذه التكنولوجيا.
وحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج نص أو أصوات أو صور بناءً على طلب بسيط في غضون ثوانٍ، تقدّماً مبهراً في السنوات الأخيرة، ويُتوقع أن تظهر الأجيال الجديدة من هذه النماذج في الأشهر المقبلة.