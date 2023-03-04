20 ألف فرصة و300 ورشة.. كل ما يهمّ الرياديين في 5 أيام مرتقبة بـ"بيبان"

وتُعرِّف الورش التدريبية والندوات في اليوم الخامس بالتفكير التصميمي، وأهميته في إدارة المنظمات الناشئة والمشاريع الإبداعية، وكل الإجراءات والخطوات المهمة من بداية الفكرة إلى التأسيس، واستراتيجية الاستثمار في المشاريع الناشئة، وريادة الأعمال الاجتماعية وسماتها، وأهم ما يميّز أنشطتها، بالإضافة إلى الاستثمار في التجميل، والخطوات التي يجب اتباعها لبدء النشاط التجاري بهذا المجال.