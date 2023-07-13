لأعلى مستوى في شهر.. الذهب يرتفع إلى 1959.79 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 13 يوليو، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر، بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1959.79 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% أيضًا إلى 1964.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.2163 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1292.19 دولارًا.
وارتفع البلاتين 0.8% إلى 954.26 دولارًا بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.