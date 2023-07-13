لأعلى مستوى في شهر.. الذهب يرتفع إلى 1959.79 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 13 يوليو، إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر، بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف قريبًا عن تشديد سياسته النقدية.