"الجضعي" يلتقي مسؤولي "أمازون" لمناقشة الفرص وأوجه التعاون

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم؛ نائب الرئيس الإقليمي لشركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم رونالدو مشحور، وفريق عمل الشركة في المملكة والشرق الأوسط.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر 2022م.
ونوقشت خلال اللقاء التحديات، وبُحثت الفرص وأوجه التعاون بين الجهتين في المجالات التي تشرف عليها "الهيئة"، واستعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.