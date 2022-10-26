"الجضعي" يلتقي مسؤولي "أمازون" لمناقشة الفرص وأوجه التعاون

ونوقشت خلال اللقاء التحديات، وبُحثت الفرص وأوجه التعاون بين الجهتين في المجالات التي تشرف عليها "الهيئة"، واستعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.