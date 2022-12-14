تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 80.30 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، بدلاً من الانخفاض الذي توقّعه المحللون؛ ما عزّز المخاوف حول ضعف الطلب حتى مع تقلُّص العرض.