مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11412 نقطة

وكانت أسهم شركات: بوبا العربية، وكابلات الرياض، والنهدي، وأنابيب، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مشاركة ريت، والباحة، ومعدنية، وأسواق عبدالله العثيم، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06% و7.76%.