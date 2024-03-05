لليوم الثاني.. "برنت" يتراجع عند 82.77 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر تعهدات الصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد، إذ يشعر المتعاملون بالقلق تجاه تباطؤ الاستهلاك.
ووفقاً لـ “رويترز”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو ثلاثة سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:59 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 78.63 دولار.
وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولار للبرميل عند التسوية يوم الإثنين بعد انخفاضه 75 سنتاً، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضاً 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.