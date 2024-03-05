لليوم الثاني.. "برنت" يتراجع عند 82.77 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر تعهدات الصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كوفيد، إذ يشعر المتعاملون بالقلق تجاه تباطؤ الاستهلاك.