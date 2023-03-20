انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يتراجع دون 72 دولاراً

في حين أظهرت بيانات حكومية صينية اليوم، أن روسيا تصدّرت موردي النفط للصين في أول شهرين من عام 2023، بإجمالي 15.68 مليون طن أو (1.94 مليون برميل يومياً)، بارتفاع 23.8% على أساس سنوي.