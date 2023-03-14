أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار، اليوم، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد انهيار بنكيْن إقليمييْن كبيريْن بالولايات المتحدة؛ ما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبحسب "رويترز"، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية بحلول الساعة (00:53) بتوقيت جرينتش، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.
كانت أسعار الذهب قد قفزت أكثر من 2 في المائة، أمس الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير عند 1914.58 دولار على الرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، واستعادة ثقة المستثمرين بالنظام المصرفي، وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.
وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 21.83 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 995.21 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.