أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية

كانت أسعار الذهب قد قفزت أكثر من 2 في المائة، أمس الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير عند 1914.58 دولار على الرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، واستعادة ثقة المستثمرين بالنظام المصرفي، وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.