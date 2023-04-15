وسط توقعات بارتفاع قياسي.. النفط يواصل مكاسبه و"برنت" يتجاوز 86 دولاراً

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أمس الجمعة، إن من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً، مدفوعاً في أغلبه بقوة استهلاك الصين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد".