ضمن موجة الصعود العالمية.. "بورصة طوكيو" تحقّق أكبر مكسب يومي خلال شهرين

انضمّت أسهم الشركات المالية اليابانية إلى موجة صعود عالمية الأربعاء، ودفعت المؤشر نيكي للارتفاع 1.9 بالمئة محققاً أكبر مكاسب خلال شهرين، حتى مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقتٍ لاحقٍ اليوم.