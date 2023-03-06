الشركة السعودية للأبحاث والإعلام شريك إعلامي لـ "بيبان"

وتُعد "SRMG" شركة مساهمة سعودية، تأسست بتاريخ 1 يوليو 2000، وهي مدرجة في السوق المالية السعودي "تداول" منذ 15 مايو عام 2006، والتي تتخصّص في توفير الخدمات والمنتجات الإعلامية عن طريق إصدار الصحف والمجلات في الشرق الأوسط والعالم، ويقع المركز الرئيس للمجموعة في الرياض، ويتبعها العديد من الشركات، مثل: آراب نت تكنولوجي ليمتد، وشركة ميديا إنفستمنت، وشركة يورومينا، وشركة إتش إتش السعودية للأبحاث والتسويق.