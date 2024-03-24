المملكة تُحقِّق قفزة في قطاع الدواجن وتُسجِّل رقمًا قياسيًّا بإنتاج 100 مليون كجم في فبراير 2024

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القطاع الخاص كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة بأن شركات القطاع الخاص في السعودية كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي؛ إذ تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب"؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.