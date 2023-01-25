أسعار النفط.. برنت يرتفع عند 86.55 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء وسط توقعات بإبقاء مجموعة "أوبك+" على مستوى الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الأسبوع المقبل.
وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي، إلى ارتفاع مخزونات الخام بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.
وحسبما نقلت "رويترز" عن مصادر بتحالف "أوبك+"، فإنه من المرجّح أن تصادق لجنة "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماعها الأسبوع المقبل، وسط آمالٍ بزيادة الطلب في الصين واستمرار المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.49% أو 42 سنتاً إلى 86.55 دولار للبرميل، في الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.37% أو 30 سنتاً عند 80.43 دولار للبرميل، بعدما تراجعت أمس بنحو 2%.