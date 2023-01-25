أسعار النفط.. برنت يرتفع عند 86.55 دولار للبرميل

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي، إلى ارتفاع مخزونات الخام بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.