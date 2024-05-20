بيانات "جودي" تكشف عن ارتفاع صادرات النفط السعودية في مارس الماضي

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت البيانات، الاثنين، أن إنتاج النفط الخام السعودي قد تراجع إلى 8.973 مليون برميل يوميًا في مارس، مقابل 9.011 مليون برميل يوميًا في فبراير.