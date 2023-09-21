هل يصل النفط إلى 120 دولارًا؟ "جيه بي مورغان" يرسل توقعاته بـ"أرقام ثلاثية"

وقال استراتيجيو البنك: إن هناك قلقًا من أن تخفيضات المعروض الأخيرة لم تنتهِ بعدُ، وأن خام برنت قد يقفز أكثر ليصل إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني قفزة بنسبة 60% خلال النصف الثاني من العام.