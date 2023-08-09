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برنت قرب 86 دولاراً.. بيانات عن الخام الأمريكي تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض

تراجع بالعقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27%
برنت قرب 86 دولاراً.. بيانات عن الخام الأمريكي تدفع أسعار النفط إلى الانخفاض

بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت زيادة في مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة، سجّلت أسعار النفط انخفاضاً في تعاملات اليوم الأربعاء.

بحلول الساعة 09:08 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27%، إلى 82.70 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.26% إلى 85.95 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ".

وأشار المعهد -بحسب روسيا اليوم- إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.07 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وتعد بيانات معهد البترول الأمريكي عبارة عن تقديرات لمخزونات الخام، وستصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات رسمية عن المخزونات الأمريكية.

أسعار النفط
النفط

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