المملكة وتايلند تناقشان توطيد العمل الثنائي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة، وأوجه توطيد العمل الثنائي في مجالات تحقيق الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومجالات البيئة والتشجير.