خلال مايو.. "موانئ": ارتفاع طنيات المناولة في الموانئ بنسبة 8.09%

وشهدت الحركة الملاحية انخفاضًا بنسبة 7.68%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ1.068 سفينة في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 35.31%، لتصل إلى 56.636 راكبًا، مقارنة بـ87.548 راكبًا العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 19.45%، لتصل إلى 74.590 سيارة، مقارنة بـ92.604 سيارات عام 2023م.