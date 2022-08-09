استقرار بأسعار النفط.. برنت عند 96.68 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وقُبيل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقدّم الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، نصًا نهائيًا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وفي انتظار موافقات من واشنطن وطهران.
وحسبما نقلت "رويترز"، قال "فيفيك دار" المحلل لدى "كومنولث بنك" في مذكرة: في حين أن التفاصيل حول توقيت استئناف صادرات النفط الإيرانية تظل غير مؤكّدة حتى إذا تم إحياء الاتفاق، إلا أن هناك بالتأكيد مجالاً لزيادة صادرات النفط بسرعة نسبيًا.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم توقعاتها قصيرة المدى لسوق الطاقة، على أن تصدر "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الخميس.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 96.68 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 90.81 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس الإثنين بنحو 2%.