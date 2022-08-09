استقرار بأسعار النفط.. برنت عند 96.68 دولار للبرميل

وحسبما نقلت "رويترز"، قال "فيفيك دار" المحلل لدى "كومنولث بنك" في مذكرة: في حين أن التفاصيل حول توقيت استئناف صادرات النفط الإيرانية تظل غير مؤكّدة حتى إذا تم إحياء الاتفاق، إلا أن هناك بالتأكيد مجالاً لزيادة صادرات النفط بسرعة نسبيًا.