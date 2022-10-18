رواد الأعمال الخليجيون يطلعون على منظومة تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتعرَّف ضيوف المنتدى على المراحل التي تمر بها المشاريع داخل "الكراج" من تقييم واختيار، ومن ثم مرحلة الاحتضان التي تشمل تقديم مجموعة من الخدمات كالدعم التقني والفني والإداري والتدريب وغيرها، كما اطَّلعوا على الخدمات التي يقدمها "الكراج" للمشاريع المحتضنة، ومنها البحث والربط مع مصادر التمويل والاستثمار، والاستشارات والإرشاد، وتوفير المعامل والمختبرات والأدوات والتقنيات.