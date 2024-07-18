عند 12188 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات سماسكو، وسابتكو، وشمس، وصدق، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والصقر للتأمين، ولجام للرياضة، وأيان، ومجموعة إم بي سي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.33% و7.69%.