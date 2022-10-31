مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11667 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وتبوك الزراعية، وفيبكو، ومجموعة فتيحي، وساب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وأسواق العثيم، وحلواني إخواني، والخريف، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و6.81%.