تعاملات الأربعاء.. برنت يستقر عند 75.36 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت بنحو 5% أمس، ورغم انخفاض قيمة الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو عند 75.36 دولار للبرميل، في الساعة 08:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما استقرت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، عند 71.62 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 101.72 نقطة، وهو عادة ما يخفّف من الضغوط على أسعار السلع المقوّمة بالعملة الأمريكية.