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تعاملات الأربعاء.. برنت يستقر عند 75.36 دولار للبرميل

بعد خسائر حادة ورغم تراجع المخزونات في الولايات المتحدة
تعاملات الأربعاء.. برنت يستقر عند 75.36 دولار للبرميل
سبق
سبق

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت بنحو 5% أمس، ورغم انخفاض قيمة الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو عند 75.36 دولار للبرميل، في الساعة 08:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، عند 71.62 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 101.72 نقطة، وهو عادة ما يخفّف من الضغوط على أسعار السلع المقوّمة بالعملة الأمريكية.

أسعار النفط
النفط

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