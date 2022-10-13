تعاملات الخميس.. "برنت" يستقر عند 92.48 دولار للبرميل

وتوقّعت منظمة "أوبك" انخفاض طلب الصين على النفط هذا العام بمقدار 60 ألف برميل يوميًا، من توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى نمو الطلب 120 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى تداعيات سياسة "صفر كوفيد" على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.