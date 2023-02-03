استقرار أسعار الذهب وصعود الفضة وهبوط البلاتين

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد عمليات بيع مكثّفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع، في ظل قوة الدولار الأمريكي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1916.31 دولار للأوقية، في حين لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يُذكر، لتظل عند 1915.80 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة مسجلاً 1655.60 دولار.