استقرار أسعار الذهب وصعود الفضة وهبوط البلاتين

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد عمليات بيع مكثّفة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع، في ظل قوة الدولار الأمريكي.