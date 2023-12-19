الودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي تقفز 49.4% بنهاية الربع الثالث لـ 2023

قفزت مستويات النمو السنوي للودائع الادخارية والزمنية في النظام المصرفي السعودي بنسبة تقدر بـ 49.4% بزيادة بلغت قيمتها 268.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى الـ 811,3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 543,2 مليار ريال، لتصل بذلك إلى مستويات جديدة، حيث شكلت نحو 30.5% من إجمالي "عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل" والبالغ نحو 2,7 تريليون ريال.