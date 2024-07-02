مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11606 نقاط

وكانت أسهم شركات: ليفا، وسماسكو، والاتحاد، وأديس، وميدغيلف للتأمين؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، والعربي، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، والصقر للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66% و5.69%.