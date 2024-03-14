مع تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين بأمريكا.. أسعار النفط تواصل صعودها

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من التوقعات.
وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.1% إلى 84.11 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 79.74 دولارًا للبرميل.
وجاء الارتفاع وفق "روسيا اليوم"، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من مارس 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل بخلاف التوقعات.
كذلك أشارت البيانات إلى تراجع مخزونات البنزين بمقدار 5.7 ملايين برميل بوتيرة أعلى من التوقعات.