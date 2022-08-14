سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12514.37 نقطة

وكانت أسهم شركات: طباعة وتغليف، ورعاية، وإم آي إس، وبروج للتأمين، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، والمواساة، وبترو رابغ، وبحر العرب، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.56% و4.73%.