أسعار الذهب تستقر عند 1875.68 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1875.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)؛ لتحوم قُرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بلغته يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1879.30 دولارًا للأوقية.