أسعار الذهب تستقر عند 1875.68 دولارًا للأونصة

تَحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبل إعلان بيانات تضخم أمريكية مهمة هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1875.68 دولارًا للأوقية (الأونصة)؛ لتحوم قُرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بلغته يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1879.30 دولارًا للأوقية.
ويُعتبر الذهب احتياطًا ضد التضخم؛ لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يُدر فائدة.
وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء إنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددًا لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.63 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1075.11 دولارًا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1774.13 دولارًا للأوقية.