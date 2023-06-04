حزمة كاملة.. "رويترز" تتحدث عن اتفاق مرتقب لـ"أوبك+" يمس الإنتاج وخطوط الأساس

ونقلت "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في فيينا، قوله إنه واثق من توصل "أوبك+" إلى اتفاق.. ويوم أمس، قال المزروعي: إن هناك تطلعًا إلى قرار يضمن توازنًا مستدامًا للعرض والطلب.