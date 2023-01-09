"موانئ" تعلن إضافة خدمة ملاحية جديدة لميناء جدة الإسلامي.. فرص للمستوردين والمصدرين

وقالت موانئ في بيان لها اليوم، إن الخدمة الجديدة تربط شبه القارة الهندية بغرب البحر الأبيض المتوسط مباشرة، حيث بدأ الإبحار الأول مع " MSC SHANGHAI" من ميناء خليفة في 19 ديسمبر لعام 2022م عبر مسار: "خليفة، جبل علي، موندرا، نهافا شيفا، جيبوتي، جيويا تاورو، جنوة، برشلونة، فالنسيا، ساليرنو، جيويا تاورو، مارساكسلوك، الملك عبد الله، جدة الإسلامي، خليفة"، والتي يعمل عليها 6 سفن بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.