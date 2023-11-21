مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11129 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، والسيف غاليري، والعمران، والتطويرية الغذائية، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: إم آي إس، فيبكو، سبكيم العالمية، مدينة المعرفة، كيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68% و2.98%.