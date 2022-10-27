مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11709.50 نقاط

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ورعاية، والراجحي ريت، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، ودار الأركان، والأهلي، ورتال، وشاكر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.69%.