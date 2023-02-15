"التحلية" توقّع اتفاقية تعاون مع شركة تايكيونج الكورية

يُذكر أن "التحلية" ممثلة في معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية تلعب دورًا رائدًا في مجال عقد الشراكات البحثية والاستثمارية التي تسعى من خلالها لإيجاد حلول مبتكرة، تساعد على تحقيق الاستدامة المائية والبيئية والاقتصادية حاضرًا ومستقبلًا، كما للمعهد عديد من المساهمات البحثية التي أفضت إلى تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية.