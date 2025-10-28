أرامكو تعلن إتمام صفقة عملاقة بقيمة 11 مليار دولار لمشاريع المعالجة والنقل في الجافورة

أعلنت أرامكو السعودية، الشركة الرائدة عالميًا في مجالي الطاقة والكيميائيات، اليوم عن إتمام اتفاقية استثمارية كبرى بقيمة 11 مليار دولار أمريكي بنظام الاستئجار وإعادة التأجير لمرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، وذلك مع ائتلاف من المستثمرين الدوليين بقيادة صناديق تديرها “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” (GIP) التابعة لشركة “بلاك روك”.
وتُعد هذه الصفقة – التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2025 – من أضخم الاتفاقيات الاستثمارية في تاريخ أرامكو، وتهدف إلى إطلاق قيمة إضافية من أصولها الضخمة ومشاريعها الاستراتيجية. ويضم الائتلاف الاستثماري شركات من بينها: حصانة الاستثمارية، والصندوق العربي للطاقة، وإنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز، إلى جانب مستثمرين مؤسسيين من آسيا والشرق الأوسط.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر:
"هذه الصفقة مع (GIP) وائتلافها الاستثماري تعكس الثقة الدولية في إستراتيجية أرامكو لتطوير أعمالها، وتُبرز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة ضمن إطار رؤية 2030. كما تمثل دفعة قوية لمشروعات الغاز في الجافورة التي ستُسهم في زيادة الطاقة الإجمالية لإنتاج غاز البيع، ودعم النمو في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتقنية، والصناعات الكبرى."
من جهته، عبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، بايو أوجونليسي، عن سعادته بإتمام الاستثمار في شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز، مؤكدًا أن الشراكة الطويلة بين بلاك روك وGIP مع أرامكو السعودية تمثل دعمًا مستمرًا لتنمية قطاع الطاقة في المملكة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وبموجب الصفقة، ستتولى شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (GMGC) – التابعة لأرامكو والمُنشأة حديثًا – استئجار حقوق تطوير وتشغيل معمل الغاز ومرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجافورة، وإعادة تأجيرها إلى أرامكو بموجب اتفاقية مدتها 20 عامًا. وستدفع أرامكو تعرفة محددة نظير استخدام هذه المرافق، مع احتفاظها بحصة ملكية تبلغ 51% في الشركة، فيما يمتلك الائتلاف الاستثماري بقيادة (GIP) النسبة المتبقية 49%.
ويُعد مشروع الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، ويُشكّل حجر الزاوية في إستراتيجية أرامكو للتوسع في قطاع الغاز لتلبية الطلب المحلي والعالمي. وتُقدّر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ليرتفع تدريجيًا إلى 2 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة من الإيثان، و630 ألف برميل يوميًا من السوائل عالية القيمة بحلول عام 2030.