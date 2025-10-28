أرامكو تعلن إتمام صفقة عملاقة بقيمة 11 مليار دولار لمشاريع المعالجة والنقل في الجافورة

ويُعد مشروع الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، ويُشكّل حجر الزاوية في إستراتيجية أرامكو للتوسع في قطاع الغاز لتلبية الطلب المحلي والعالمي. وتُقدّر احتياطيات الحقل بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ليرتفع تدريجيًا إلى 2 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة من الإيثان، و630 ألف برميل يوميًا من السوائل عالية القيمة بحلول عام 2030.