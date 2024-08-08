أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية 0.3%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو 1% إلى 26.84 دولارًا للأوقية. وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.40 دولارًا. وربح البلاديوم 1.2% إلى 892.75 دولارًا.