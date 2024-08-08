أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية؛ فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وصعد الملاذُ الآمن في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2389.42 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش؛ فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2428.40 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو 1% إلى 26.84 دولارًا للأوقية. وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.40 دولارًا. وربح البلاديوم 1.2% إلى 892.75 دولارًا.