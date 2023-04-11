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أسواق النفط تصعد إلى المنطقة الخضراء بعد تراجع حادّ سجلته أمس

بدعم من تخفيضات دول في "أوبك+" ستدخل حيز التنفيذ الشهر القادم
أسواق النفط تصعد إلى المنطقة الخضراء بعد تراجع حادّ سجلته أمس
سبق
سبق

بعد انخفاض حاد سجلته يوم أمس، ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى المنطقة الخضراء.

وتصعد الأسعار بدعم من تخفيضات دول في "أوبك+" والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من الشهر القادم.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بنسبة 1.02% إلى 80.55 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.93% إلى 84.96 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت الأسعار قد سجلت انخفاضًا بأكثر من 1% في تعاملات أمس، وأغلق الخام الأمريكي بانخفاض بنسبة 1.2% عند 79.74 دولارًا للبرميل؛ فيما أنهى التداولات خام "برنت" عند 84.18 دولارًا للبرميل بانخفاض بنسبة 1.1%.

ومن الأحداث الرئيسية لسوق النفط هذا الأسبوع وفق "روسيا اليوم"، نشر تقارير من إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك".

أسعار النفط
النفط

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