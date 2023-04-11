أسواق النفط تصعد إلى المنطقة الخضراء بعد تراجع حادّ سجلته أمس

وكانت الأسعار قد سجلت انخفاضًا بأكثر من 1% في تعاملات أمس، وأغلق الخام الأمريكي بانخفاض بنسبة 1.2% عند 79.74 دولارًا للبرميل؛ فيما أنهى التداولات خام "برنت" عند 84.18 دولارًا للبرميل بانخفاض بنسبة 1.1%.