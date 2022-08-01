أرامكو تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تمامًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطوّر قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضًا ستمكّننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية".