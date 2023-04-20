بالاستحواذ على أبراج الاتصالات في 3 دول.. مجموعة stc تثبت قدراتها في السوق الأوروبي

ويمثّل هذا الاستحواذ خطوة نوعية أخرى لمجموعة stc في تنفيذ استراتيجية التوسع والنمو المستمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات الواعدة و استثماراتها في تقنية المعلومات و إنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية و أمن المعلومات و الخدمات المالية الرقمية و الترفيه الرقمي، و كذلك توسعها الجغرافي في دول البحرين والكويت و ماليزيا من خلال شركاتها التابعة.