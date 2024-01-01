"السعودية في البريكس".. عضوية تبدأ اليوم وتمثيل رفيع له دلالة

وذكر أن إرسال هذه الدول مسؤولين على مستوى رفيع لحضور اجتماع الشيربا في جنوب إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي، دليل واضح على قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.