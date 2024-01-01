"السعودية في البريكس".. عضوية تبدأ اليوم وتمثيل رفيع له دلالة

قال مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس، إن دول: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا ستنضم إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2024.
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أن الأعضاء الجدد أرسلوا مسؤولين لحضور اجتماع الشيربا القادم في موسكو بتاريخ 30 يناير.
وذكر أن إرسال هذه الدول مسؤولين على مستوى رفيع لحضور اجتماع الشيربا في جنوب إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي، دليل واضح على قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.
وكانت مجموعة بريكس قد وافقت في أغسطس الماضي، على انضمام السعودية إلى المجموعة، إضافة إلى دول أخرى.
وأُسست مجموعة بريكس عام 2009 بمشاركة كلٍ من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا عام 2010.