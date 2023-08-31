العسل البري وبيت العجوة توقّعان اتفاقية خدمات استشارية للطرح والإدراج في السوق الموازية مع إتقان كابيتال

في خطوة تهدف إلى التهيئة لطرح أسهم الشركة أمام المستثمرين للاكتتاب العام؛ وقّعت شركة العسل البري المتخصصة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في العسل والمواد الغذائية، بالشراكة مع مصنع بيت العجوة للمنتجات الغذائية؛ اتفاقية خدمات استشارية للطرح والإدراج في السوق الموازية مع شركة إتقان كابيتال "المستشار المالي".
ستقوم بموجبه شركة إتقان كابيتال المتخصّصة في تقديم الاستشارات المالية وجميع ما يتعلّق بعملية التقييم والإدراج في السوق الموازية، بدراسة أداء شركة العسل البري الحالي؛ بهدف إعادة هيكلته وتطويره لملاءمة شروط الإدراج القانونية؛ تمهيدًا للمباشرة بالترويج لأسهم الشركة وبدء الاكتتاب.
كما تتضمّن مهامّ إتقان كابيتال "المستشار المالي"، مراجعة وتحليل مجمل أنشطة شركة العسل البري، بدءًا بالنظام المالي والإداري، الاستراتيجيات التسويقية، أداء وحدة إدارة الموارد البشرية وغيرها؛ لتحديد نقاط القوة التي تتمتّع بها الشركة والبناء عليها للتكيّف مع تحدّيات سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.