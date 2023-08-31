العسل البري وبيت العجوة توقّعان اتفاقية خدمات استشارية للطرح والإدراج في السوق الموازية مع إتقان كابيتال

كما تتضمّن مهامّ إتقان كابيتال "المستشار المالي"، مراجعة وتحليل مجمل أنشطة شركة العسل البري، بدءًا بالنظام المالي والإداري، الاستراتيجيات التسويقية، أداء وحدة إدارة الموارد البشرية وغيرها؛ لتحديد نقاط القوة التي تتمتّع بها الشركة والبناء عليها للتكيّف مع تحدّيات سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.