مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11994 نقطة بتداولات بلغت 5.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا بمقدار 66.89 نقطة، ليقفل عند مستوى 11994.22 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 5.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 546 مليون سهم، توزعت على 185 شركة حققت ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.
وشهدت أسهم شركات بحر العرب، الأصيل، الباحة، الاتحاد، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعًا، فيما سجلت أسهم هرفي للأغذية، سدكو كابيتال ريت، أسمنت اليمامة، المطاحن العربية، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.11%.
وعلى صعيد النشاط، كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم شركات الماجد للعود، أرامكو السعودية، معادن، الراجحي، والإنماء قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
وفي سياق آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 24522.95 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وعدد أسهم متداولة بلغ 3 ملايين سهم.