مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11994 نقطة بتداولات بلغت 5.8 مليارات ريال

وعلى صعيد النشاط، كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم شركات الماجد للعود، أرامكو السعودية، معادن، الراجحي، والإنماء قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة.