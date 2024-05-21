"275,576" مليار ريال إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت على مدى 6 أعوام

وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من "40 إلى 200 مليون ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من "50 - 249" موظفًا، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من "3- 40 مليون ريال" أو عدد موظفيها "6 - 49" موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من "0 - 3 ملايين ريال" أو عدد موظفيها يتراوح من "1- 5" موظفين.