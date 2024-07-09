نمو إيجابي في حجم السجلات التجارية بالمدينة خلال الربع الثاني من عام 2024

وأكّدت الأرقام التي رصدتها وزارة التجارة نمواً في عدد السجلات التجارية، حيث بلغت 84000 سجل خلال عام 2024، مقارنةً بـ 36000 سجل تجاري خلال عام 2018 ، كما وصل عدد المؤسسات التجارية إلى أكثر من 72000 مؤسسة، بزيادة بلغت 17000 مؤسسة مقارنةً بـ 55000 مؤسسة للفترة نفسها، إضافةً إلى ارتفاع عدد الشركات من 7900 شركة إلى أكثر من 11000 شركة.