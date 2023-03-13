الذهب يرتفع عند 1877.30 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع تراجع الدولار؛ في حين دفعت مخاوفُ أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008، المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذًا آمنًا.