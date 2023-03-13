الذهب يرتفع عند 1877.30 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع تراجع الدولار؛ في حين دفعت مخاوفُ أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008، المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذًا آمنًا.
وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1882.10 دولارًا للأوقية.
وتَدَخّل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي، قائلين إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 20.63 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 961.87 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1385.56 دولارًا للأوقية.