مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10938 نقطة

وكانت أسهم شركات شمس، وإم آي إس، ومرافق، وساسكو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وصادرات، والبحر الأحمر، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.15%.