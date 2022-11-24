مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10938 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 26.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، وإم آي إس، ومرافق، وساسكو، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وصادرات، والبحر الأحمر، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.15%.
وكانت أسهم شركات مرافق، وإس تي سي، والتصنيع، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات مرافق، وأكوا باور، و إس تي سي، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 35.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19167 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 451 ألف سهم تقاسمتها 1711 صفقة.