الذهب يتراجع من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.. 1761.86 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، من أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن حذّر أحد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن المجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم.