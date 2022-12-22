"سوق الأسهم اليوم".. تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال لـ 100 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: سايكو، وأمانة للتأمين، والإنماء طوكيو م، والتطويرية الغذائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التأمين العربية، وسلوشنز، وكابلات الرياض، والوطنية للتعليم، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.38% و3.47%.